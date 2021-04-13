درويش: عسى أن يشكل شهر رمضان وقفة تأمل واستقرار

غرد النائب الدكتور علي درويش على حسابه عبر "تويتر": "يحل الشهر الفضيل على اللبنانيين هذه السنة في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نسأل الله أن يشكل شهر رمضان وقفة تأمل ودعوة لاحلال السلام والاستقرار بما يحمل من معانٍ دينية وروحية وانسانية."وتمنى أن يحمل شهر رمضان الخير والرحمة للبنان واللبنانيين جميعاً.وختم التغريدة بهاشتاغ "رمضان مبارك".