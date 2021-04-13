فتح طريق الضنية الهرمل بعد إزالة الثلوج

أعاد مواطنون فتح الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل بواسطة الجرافات، بعد إزالة كميات الثلوج المتراكمة عليها، ما أسهم في إعادة التواصل بين المنطقتين وحركة الانتقال بينهما لا سيما المزارعين.