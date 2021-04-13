لبنان

فتح طريق الضنية الهرمل بعد إزالة الثلوج

Lebanon 24
13-04-2021 | 15:34
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أعاد مواطنون فتح الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل بواسطة الجرافات، بعد إزالة كميات الثلوج المتراكمة عليها، ما أسهم في إعادة التواصل بين المنطقتين وحركة الانتقال بينهما لا سيما المزارعين.
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طريق الضنية الهرمل

الثلوج

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