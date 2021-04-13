بهية الحريري التقت وفد القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة



التقت النائب بهية الحريري، في مجدليون وفداً من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة تقدمه الشيخ جمال خطاب والشيخ ابو طارق السعدي ، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الفلسطينية والوضع في صيدا ومخيماتها ولا سيما عين الحلوة وما يعانيه الناس في المخيم كما في المدينة وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك من ظروف معيشية وحياتية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا ، حيث كان تأكيد مشترك على اهمية العمل على التخفيف من وطأة هذه الأزمات عليهم وتحصين الوضع الاجتماعي لأنه أساس في تثبيت الاستقرار .





وقال الشيخ خطاب اثر اللقاء "بداية جئنا لنهنىء النائب السيدة بهية الحريري بحلول شهر رمضان المبارك وايضا لنقدم لها الشكر على ما قدمته بالنسبة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة وباء كورونا ، واكدنا على حرصنا على أمن واستقرار لبنان وتمنياتنا بأن يمر لبنان بخير وسلام وخاصة في هذا الشهر المبارك وان توفق الى تشكيل حكومة جديدة تستطيع ان تجتاز بالبلد هذه الأزمة بسلام .وايضاً اكدنا على امن واستقرار مخيمات صيدا وعلى ان القضية الفلسطينية ما زالت وستبقى قضية الأمة كلها ورغم كل هذه المعاناة تبقى قضية العرب والمسلمين والأحرار في كل العالم ، وقد ابدت السيدة الحريري كما اعتادت دائما ان تؤكد كل الدعم للقضية والشعب الفلسطيني على كل الصعد ".