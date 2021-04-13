بهية الحريري التقت وفد القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة

التقت النائب بهية الحريري، في مجدليون وفداً من القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة تقدمه الشيخ جمال خطاب والشيخ ابو طارق السعدي ، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة الفلسطينية والوضع في صيدا ومخيماتها ولا سيما عين الحلوة وما يعانيه الناس في المخيم كما في المدينة وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك من ظروف معيشية وحياتية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا ، حيث كان تأكيد مشترك على اهمية العمل على التخفيف من وطأة هذه الأزمات عليهم وتحصين الوضع الاجتماعي لأنه أساس في تثبيت الاستقرار .