في صيدا... اللحوم المدعومة اصبحت متوفرة



استؤنفت في مسلخ بلدية صيدا عملية تسليم اللحوم بالسعر الرسمي المدعوم للقصابين واللحامين في المدينة، بعدما أثمرت الإتصالات التي أجرتها النائب بهية الحريري على خط أزمة اللحوم المدعومة تأمين حصة صيدا الكافية منها .

وكانت الحريري تابعت هذا الموضوع هاتفياً مع مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر وطالبت بتأمين حق مدينة صيدا من اللحوم المدعومة وعدم حصر عملية تزويد اللحامين بها بتاجر واحد



كما تواصلت الحريري بهذا الخصوص مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومع المشرف على المسلخ .

وبناء عليه جرى تأمين الكمية الكافية للمدينة من هذه اللحوم وبالسعر الرسمي المدعوم ( 45 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد ) وتوزيعها عبر عدد من التجار وبشكل يحول دون احتكارها او التلاعب بالأسعار، وذلك وفقا لصيغة تم تحديدها من قبل المدير العام بمسعى من الحريري على ان تتم متابعتها بشكل دائم ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك .