لبنان

في صيدا... اللحوم المدعومة اصبحت متوفرة

Lebanon 24
13-04-2021 | 16:06
A-
A+
Doc-P-812527-637539270464202477.jpg
Doc-P-812527-637539270464202477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


استؤنفت في مسلخ بلدية صيدا عملية تسليم اللحوم بالسعر الرسمي المدعوم للقصابين واللحامين في المدينة، بعدما أثمرت الإتصالات التي أجرتها النائب بهية الحريري على خط أزمة اللحوم المدعومة تأمين حصة صيدا الكافية منها .

وكانت الحريري تابعت هذا الموضوع هاتفياً مع مدير عام الاقتصاد محمد ابو حيدر وطالبت بتأمين حق مدينة صيدا من اللحوم المدعومة وعدم حصر عملية تزويد اللحامين بها بتاجر واحد

كما تواصلت الحريري بهذا الخصوص مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومع المشرف على المسلخ .

وبناء عليه جرى تأمين الكمية الكافية للمدينة من هذه اللحوم وبالسعر الرسمي المدعوم ( 45 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد ) وتوزيعها عبر عدد من التجار وبشكل يحول دون احتكارها او التلاعب بالأسعار، وذلك وفقا لصيغة تم تحديدها من قبل المدير العام بمسعى من الحريري على ان تتم متابعتها بشكل دائم ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك  .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:32 | 2021-04-13
18:29 | 2021-04-13
18:26 | 2021-04-13
18:18 | 2021-04-13
17:56 | 2021-04-13
17:54 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website