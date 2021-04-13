هذا ما قالته المديرية العامة للنفط حول ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla

يهم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه أن توضح للرأي العام ما يلي حول ما أثير بشأن تفريغ حمولة الباخرة Histria Perla:
- إن جميع نتائج تحاليل مادة الغاز اويل المحملة على متن الباخرة Histria Perla الواردة في دفتر الشروط والمطلوبة من مؤسسة كهرباء لبنان جاءت مطابقة للمواصفات المعتمدة.
- وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توافق على إفراغ حمولة هذه الباخرة بناء على توصية شركة Siemens المصنعة لمعامل انتاج الطاقة لديها التي اعترضت على طريقة فحص ال Gum Content - ASTM D 381، وطلبت إجراء فحوصات إضافية من خارج الفحوصات المطلوبة بموجب دفتر الشروط.
- بادرت المديرية العامة للنفط بإخطار المختبر العالمي Bureau Veritas بشروط مؤسسة كهرباء لبنان و Siemens، ولا سيما لجهة إجراء الفحوصات الإضافية في مختبراتها في دبي.
- وبعد أن صدرت نتائج الفحوصات الاضافية عن مختبرات Bureau Veritas، زودت المديرية العامة للنفط مؤسسة كهرباء لبنان بها بشكل رسمي، والتي بدورها أبلغتها إلى Siemens.
وبناءً عليه،