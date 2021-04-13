لبنان

الدفعة الاولى من اللقاحات وصلت الى "اللبنانية".. والجامعة تعلن موعد التلقيح

Lebanon 24
13-04-2021 | 16:17
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أعلنت الجامعة اللبنانية، في بيان، انها "تواصل استعداداتها لبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا الإثنين المقبل في 19 نيسان 2021، في المراكز الخمسة المعتمدة، وهي: مجمع الحدث، مجمع الفنار، مجمع المون ميشال - الكورة، كلية الصحة العامة في مدينتي صيدا وزحلة.

وستنطلق عملية التلقيح الاختيارية والمجانية للأساتذة والموظفين والطلاب وفقا للتراتبية التي وضعتها اللجنة المختصة بتوريد لقاح كورونا وحفظه وإعطائه، علما أن الجامعة اللبنانية تستخدم اللقاحات التي تعترف بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية.

عملية التلقيح، التي كان مقررا أن تنطلق الشهر الماضي، بحسب البيان، "تأخرت بسبب الإجراء الذي اتخذته السلطات الهندية أوقفت بموجبه تصدير لقاح "أسترازينيكا" قبل توفير مئة مليون لقاح لاستخدامه داخل البلاد.

ومن المقرر ان تتسلم الجامعة اللبنانية الدفعة الأولى من اللقاحات وعددها 6700 لقاح من وزارة الصحة والواردة من مصنع "أسترازينيكا" في روسيا، على أن تصل الدفعات الأخرى تباعا ودوريا.

من جهة أخرى، سيعتمد المركز الصحي الجامعي التابع للجامعة في مجمع الحدث مركزا لإعطاء اللقاح للقطاعات الرسمية المدنية والعسكرية، علما أن اللقاحات التي ستعطى هناك لا علاقة لها بتلك المخصصة لأهل الجامعة اللبنانية، وفق البيان.
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