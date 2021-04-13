لبنان

عصابة تقوم بعمليات نشل في السوبرماركت ومحال بيع الأغذية.. هذا مصيرها

Lebanon 24
13-04-2021 | 16:35
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة أدما كسروان كلاً من (م.ش) و(ط.ن) والفلسطيني (ع.م) وجميعهم يتجوّلون دون أوراق ثبوتية. وضبطت كميّة من المواد الغذائية والأجبان المسروقة قُدِّرت قيمتها بعشرة ملايين ليرة لبنانية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بتأليف عصابة قامت في تواريخ مختلفة بأعمال نشل وسرقة في عدد من السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية في منطقة كسروان.
وبتاريخ 12 /4 /2021 أوقفت دورية أخرى من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات كلاً من (ع.ز) و(م.ز) لإقدامهما على ترويج المخدرات وتعاطيها وترويج عملة مزوّرة وإطلاق نار، وإقدام الأول على طعن عنصر في الجيش وفتاة بسكين. وضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات إضافةً إلى 850 دولاراً أميركياً مزوّراً.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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