لبنان

ناشطون نفذوا وقفة تضامنية مع الجيش في ساحة الشهداء

Lebanon 24
13-04-2021 | 17:54
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من الناشطين نظموا وقفة تضامنية مع الجيش في ساحة الشهداء. ورفعوا شعارات مؤيدة للجيش ورافضة لغير سلاحه الشرعي.

وفي ختام الوقفة أقسم الناشطون يمينا لـ"السير والنضال في سبيل عدم اعادة لبنان وطنا لغير شعبه"
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اعتضام

ساحة الشهداء

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