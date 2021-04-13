لبنان

في النبطية.. سرقة كميات كبيرة من كابلات الهاتف

Lebanon 24
13-04-2021 | 17:56
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أمتدت السرقات المنظمة اليوم في النبطية ومنطقتها الى شبكة الاتصالات الهاتفية، حيث عمد مجهولون الى سرقة كميات كبيرة من كابلات شبكة الهاتف في حي المهنية في مدينة النبطية.

كما جرت سرقة كابلات الهاتف الممتدة على طريق شوكين - ميفدون باتجاه مجمع الصدر السكني، وشملت السرقات كابلات التغذية الاساسية الامر الذي تسبب بانقطاع خطوط الهاتف والانترنت عن مئات المشتركين.

يذكر ان النبطية ومنطقتها شهدت في الاونة الاخيرة سرقات تركزت على محطات التغذية الكهربائية ولوحات التوزيع وديجنتيرات الكهرباء.
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