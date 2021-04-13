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لبنان
وفاة نائب رئيس بلدية شبعا بحادث سير
Lebanon 24
13-04-2021
|
19:13
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قضى نائب رئيس بلدية شبعا المؤهل اول المتقاعد في الأمن العام محمد اسعد هاشم، بحادث سير وقع عصر اليوم على اوتوستراد زفتا - الزهراني، بعد أن اصطدمت سيارته بعمود كهربائي ما ادى الى وفاته على الفور.
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