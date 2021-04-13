لبنان

قتيل وجريحان في إشكال في طرابلس...والسبب حصص غذائية

Lebanon 24
13-04-2021 | 20:24
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سقط قتيل وجريحان اثنان، في إشكال حصل في منطقة الخناق في طرابلس، بين عدد من الشبان، على خلفية توزيع حصص غذائية في المنطقة.

وتطور الاشكال الى اطلاق نار، ادى الى وفاة الشاب (ك.م.د) متأثرا بجروحه بعدما نقل الى مستشفى المظلوم، فيما سقط جريحان خلال اطلاق النار هما: (ا، س) و(ا، ص) وقد نقلا الى المستشفى للمعالجة.

وحضر عناصر الجيش اللبناني وعناصر قوى الامن الداخلي الى المكان وفتحوا تحقيقا في الحادث.

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