لبنان

في عكّار... توزيع إمساكية رمضان و إفطار رمضان على المواطنين

Lebanon 24
13-04-2021 | 20:32
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أقام نادي نجوم تلبيرة في عكّار حاجز محبة على طريق عام سهل عكّار في محلّة الحيصة حيت تم توزيع الإفطار على المواطنين الذين قد أنهوا أعمالهم عند وقت الإفطار كما تم توزيع إمساكية الشهر الكريم عليهم. وسيكون للنادي مبادرات أخرى خلال هذا الشهر المبارك.
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