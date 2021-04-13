تعرفوا إلى أرقام كورونا في السجون اللبنانية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:1- وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /992/ حالة من أصل العَدَد الإجمالي /1058/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4018/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:2- /85/ حالة إيجابية في سجن صور3- /47/ حالية إيجابية في سجن تبنين4- حالة إيجابية في سجن عالَيه5- حالتين إيجابيتين في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس6- /4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس7- حالة إيجابيّة في كلّ من فصيلتي التلّ وباب الرّمل8- في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /6/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء9- أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا تزال هناك حالة إيجابية.