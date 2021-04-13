لبنان

تخزين مادة البنزين على شرفة المنزل تتسبب بحريق في الطريق الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2021 | 21:42
A-
A+
Doc-P-812626-637539475139249039.jpg
Doc-P-812626-637539475139249039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه "في تمام الساعة 20:50 تلقى فوج اطفاء بيروت انذاراً يفيد عن حادث حريق في منطقة الطريق الجديدة، شارع الحوري بناية اسكندراني ( الطابق الثالث)، على الفور توجهت فرقة الاطفاء الى المكان وعند وصولها كانت النيران مشتعلة بإحدى شرفات المنزل، وصاحب المنزل محاصر بالنيران على شرفة المنزل بعد محاولته إطفاء الحريق، وقد عمل رجال الفوج على إنقاذه وإخراجه ووالدته من المنزل، في حين عملت فرقة الإطفاء على مكافحة النيران المندلعة والسيطرة عليها حائلين دون امتدادها إلى باقي ارجاء المنزل، وقد تبين ان صاحب المنزل قام بتخزين مادة البنزين على الشرفة وخلال قيامه بعملية اشعال الفحم، ادى تصاعد الأبخرة والغازات من غالونات البنزين المخزنة الى حصول عملية اشتعال سريعة ادت الى حصول الحريق وقد أصيب صاحبالمنزل بحروق طفيفة تم نقله الى مركز فوج الإطفاء وتلقى العلاج اللازم، وعملت فرق الإطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران".

 

حريق منزل في حي البرجاوي في الطريق الجديدة و الدفاع المدني يعمل على اخماد النيران#lebanon24 pic.twitter.com/gq9J5Yr4c4

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:55 | 2021-04-13
22:38 | 2021-04-13
22:11 | 2021-04-13
21:47 | 2021-04-13
21:35 | 2021-04-13
21:16 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website