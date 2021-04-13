تخزين مادة البنزين على شرفة المنزل تتسبب بحريق في الطريق الجديدة (فيديو)

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه "في تمام الساعة 20:50 تلقى فوج اطفاء بيروت انذاراً يفيد عن حادث حريق في منطقة الطريق الجديدة، شارع الحوري بناية اسكندراني ( الطابق الثالث)، على الفور توجهت فرقة الاطفاء الى المكان وعند وصولها كانت النيران مشتعلة بإحدى شرفات المنزل، وصاحب المنزل محاصر بالنيران على شرفة المنزل بعد محاولته إطفاء الحريق، وقد عمل رجال الفوج على إنقاذه وإخراجه ووالدته من المنزل، في حين عملت فرقة الإطفاء على مكافحة النيران المندلعة والسيطرة عليها حائلين دون امتدادها إلى باقي ارجاء المنزل، وقد تبين ان صاحب المنزل قام بتخزين مادة البنزين على الشرفة وخلال قيامه بعملية اشعال الفحم، ادى تصاعد الأبخرة والغازات من غالونات البنزين المخزنة الى حصول عملية اشتعال سريعة ادت الى حصول الحريق وقد أصيب صاحبالمنزل بحروق طفيفة تم نقله الى مركز فوج الإطفاء وتلقى العلاج اللازم، وعملت فرق الإطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران".

حريق منزل في حي البرجاوي في الطريق الجديدة و الدفاع المدني يعمل على اخماد النيران#lebanon24 pic.twitter.com/gq9J5Yr4c4