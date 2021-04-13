حزب الله عرض مع وفد من "فلسطين حرة" في صيدا التطورات الفلسطينية واللبنانية

عرض مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، في مقر الحزب في صيدا، للتطورات الفلسطينية واللبنانية، مع وفد من "حركة فلسطين حرة" برئاسة أمين السر العام في لبنان محمد عويص، وفي حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، ومسؤول شعبة صيدا الحاج عارف حميد.واشار بيان للحزب الى "التداول في تطورات منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وبخاصة ما يتعلق بالداخل الفلسطيني والمخيمات في لبنان".وأكد المجتمعون "أهمية العمل المشترك من أجل مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها تصفية ملف اللاجئين وحق العودة، وتقليص تقديمات الأونروا، ومحاولات تهويد القدس وتوطين فلسطينيي الشتات".ودعوا إلى "تحصين الساحة الداخلية، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخططات الخبيثة والمؤامرات المتتالية التي تستهدف الشعب الفلسطيني".