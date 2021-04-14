يلجأ بعض السوبرماكات المعروفة، إلى تغيير أسعار السلع الرمضانية بين ساعة وساعة، لدرجة تثير الريبة، والأسئلة حول مؤسسات الحماية من قبل الدولة والمجتمع المدني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".