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لبنان
تغيير أسعار السلع الرمضانية
Lebanon 24
14-04-2021
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يلجأ بعض السوبرماكات المعروفة، إلى تغيير أسعار السلع الرمضانية بين ساعة وساعة، لدرجة تثير الريبة، والأسئلة حول مؤسسات الحماية من قبل الدولة والمجتمع المدني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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