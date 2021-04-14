لبنان

انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:12
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أبلغت أوساط مراقبة صحيفة "اللواء" أن "هناك كلاما يتم تداوله أن موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال على انعقاد جلسة حكومية قد يفتح المجال أمام إمكانية تكرار السيناريو عندما تقتضي الحاجة، ولذلك فإن المسألة تدرس بتأن لمعرفة التوجه المقبل".
المصدر: اللواء
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