لبنان

هيل في بعبدا غداً

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:31
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يصل الموفد الاميركي ديفيد هيل إلى بيروت في الساعات المقبلة، في إطار مهمة تسبق نقله إلى مركز دبلوماسي آخر.

ورجحت معلومات ذات ثقة ان يستقبل الرئيس عون هيل غدا الخميس.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "زيارة المسؤول الاميركي ديفيد هيل يتوقع لها ان تستأثر بالاهتمام قبل ان تتضح الصورة المتصلة ببحث موضوع مرسوم الحدود البحرية في مجلس الوزراء". ولفتت إلى ان "الموقف اللبناني واضح في ما خص تمسك لبنان بكل شبر من حدوده وسيصار إلى الاستماع إلى ما يحمله هيل، اما موضوع تأليف الحكومة فقد يحضر من باب اهمية الاسراع في هذا الموضوع ولن يكون ضمن البحث التفصيلي".
المصدر: اللواء
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