لبنان

معاناة أطباء الأسنان

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:39
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يعاني اطباء الاسنان من انكفاء اللبنانيين والخليجيين الذين كانوا يقصدونهم خصوصا بعدما ارتفعت اسعار المواد الاساسية للعمل بشكل يفوق قدرة المواطنين على تحملها.
 
المصدر: النهار
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اطباء الاسنان

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