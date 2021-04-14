معاناة أطباء الأسنان

يعاني اطباء الاسنان من انكفاء اللبنانيين والخليجيين الذين كانوا يقصدونهم خصوصا بعدما ارتفعت اسعار المواد الاساسية للعمل بشكل يفوق قدرة المواطنين على تحملها.