لبنان

لا أريد مشاكل مع أحد

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:44
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ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون.
 
المصدر: النهار
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