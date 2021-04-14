لا أريد مشاكل مع أحد

ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون.