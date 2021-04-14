17
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لا أريد مشاكل مع أحد
Lebanon 24
14-04-2021
|
04:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
سعد لـ"الأنباء": اللبناني لم يشعر بالجوع إلّا في عهد هذا الفريق الفاشل
Lebanon 24
سعد لـ"الأنباء": اللبناني لم يشعر بالجوع إلّا في عهد هذا الفريق الفاشل
14/04/2021 09:37:55
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجوع يطرق أبواب اللبنانيين... والأسوأ آتٍ
Lebanon 24
الجوع يطرق أبواب اللبنانيين... والأسوأ آتٍ
14/04/2021 09:37:55
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبناني... ماذا تفضّل العتمة أم الموت من الجوع؟
Lebanon 24
أيها اللبناني... ماذا تفضّل العتمة أم الموت من الجوع؟
14/04/2021 09:37:55
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": الدولار سجل 9500 ليرة.. إحذروا الجوع الذي يطرق باب اللبنانيين
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": الدولار سجل 9500 ليرة.. إحذروا الجوع الذي يطرق باب اللبنانيين
14/04/2021 09:37:55
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجوع
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)
Lebanon 24
خطأ في أحدث إطلالة لنانسي عجرم أفسد أناقتها (صور)
12:00 | 2021-04-13
13/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تحسم الجدل بشأن طلاقها الثاني.. هذا ما قالته
Lebanon 24
كارلا حداد تحسم الجدل بشأن طلاقها الثاني.. هذا ما قالته
12:00 | 2021-04-13
13/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
Lebanon 24
رسالة موجعة الى عون وباسيل والحريري وحزب الله
11:30 | 2021-04-13
13/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
22:31 | 2021-04-13
13/04/2021 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجارات بيروت تحلق مع الدولار.. الكلفة تتجاوز الحد الأدنى للأجور حسب المنطقة
Lebanon 24
إيجارات بيروت تحلق مع الدولار.. الكلفة تتجاوز الحد الأدنى للأجور حسب المنطقة
16:00 | 2021-04-13
13/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:29 | 2021-04-14
"موقفه من السلام مع إسرائيل يهدّد سلاح حزب الله".. هوف يستكمل نشر كواليس لقاء الأسد
09:18 | 2021-04-14
بري لم ييأس ولكن!
09:00 | 2021-04-14
ألفّوا الحكومة أولًا... وبعدها إفعلوا ما شئتم
08:49 | 2021-04-14
سد ثغرات هذا الاقتراح هل يحفظ حقوق المودعين ؟
08:30 | 2021-04-14
وزير سابق: "انا هون ما تنسوني"
08:00 | 2021-04-14
"عهد البطولات الاعلامية" بامتياز: "ملف ينطح ملف" لتمرير الوقت وتعديل المرسوم نموذج
فيديو
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تروي معاناتها مع شقيقها بسبب مشهد جريء.. وهذا ما قالته عن حجاب إبنتها (فيديو)
18:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
14/04/2021 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact