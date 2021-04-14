الأمر الواقع النفطي

يتخوف خبير نفطي من ان تكون سوريا بتوقيعها العقد مع الشركة الروسية تضع لبنان امام امر واقع لان الطرف الروسي لن يرضى بتقليص المساحة المخصصة للتنقيب التي تضمنها العقد.