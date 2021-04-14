لبنان

إستياء مرجعية دينية

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:53
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عكس موقف وزير سابق قريب من مرجعية روحية، عبر انتقاده من هاجموا هذه المرجعية، استياءً من قبلها للحملات التي تُشَنّ عليها، وخصوصاً ممّن يُعتبرون من أهل البيت.
 
المصدر: النهار
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مرجعية دينية

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