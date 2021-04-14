لبنان

السفير السوري وروح الوصاية

Lebanon 24
14-04-2021 | 04:57
A-
A+
Doc-P-812667-637539732085419104.jpg
Doc-P-812667-637539732085419104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن "رضاه" و"ارتياحه" و"قبوله" خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ "روح الوصاية لا تزال تسكن عقله".
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
وهبه سلم سفير سوريا مذكرة أكدت موقف لبنان من ترسيم مياهه
lebanon 24
14/04/2021 09:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الروس عن النزاع البحري مع سوريا.. "فلتعترف السلطة اللبنانية بالقضم أوّلاً لنتدخّل"
lebanon 24
14/04/2021 09:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية للـmtv: عون إتصل بالأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود مع سوريا ولبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه
lebanon 24
14/04/2021 09:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا تسلم جثث الشقيقات اللبنانيات الـ3 اللواتي فقدنّ قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية إلى لبنان (سانا)
lebanon 24
14/04/2021 09:38:20 Lebanon 24 Lebanon 24

علي عبد الكريم علي

لبنان

سوريا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2021-04-14
09:18 | 2021-04-14
09:00 | 2021-04-14
08:49 | 2021-04-14
08:30 | 2021-04-14
08:00 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website