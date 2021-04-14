السفير السوري وروح الوصاية

استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن "رضاه" و"ارتياحه" و"قبوله" خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ "روح الوصاية لا تزال تسكن عقله".