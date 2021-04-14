أسباب جديدة

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Lebanon 24
14-04-2021 | 05:00
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استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن "رضاه" و"ارتياحه" و"قبوله" خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ "روح الوصاية لا تزال تسكن عقله".
المصدر: نداء الوطن
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