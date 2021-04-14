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لبنان
الحكومة عالقة دوليّاً والموارنة كعادتهم غارقون في الرئاسيّات
Lebanon 24
14-04-2021
|
06:03
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كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": في النظرة الأولى للكلام عن التدقيق الجنائي، كثير من المنطق والحقيقة، لأنه يتعلق بالمال العام، وبشبهات الفساد وبملفات عالقة تحتاج الى كشف المستور منها. رغم أن الكلام عن هذا الموضوع عمره سنوات أيضاً، ولم يكن محسوباً على فريق رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر. لا بل إن التدقيق الجنائي كان قد طرحه الرئيس فؤاد السنيورة في حكومته قبل 14 عاماً من خلال مشروع قانون لم يلق تجاوباً حوله، حتى من رئيس الجمهورية نفسه. ويتهمه معارضون له اليوم بأن ما يقوله صحيح، إنما في التوقيت الخاطئ، بعدما غضّ النظر عنه منذ أن انتخب، ومنذ أن جدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغطّى تجاوزات جمعية المصارف.
وإذا كانت المعارك السياسية الدائرة حول ترسيم الحدود والتدقيق الجنائي ومعهما ملف الحدود البحرية مع سوريا، محقّة في شكل سياسي عام، إلا أنها في غمرة المراوحة الحكومية، تتحول عناوين معارك رئاسية مارونية، تزيد كل أسبوع بنوداً جديدة على برامج المرشحين الرئاسيين غير المطلوبة أساساً لانتخابهم. فما نراه اليوم أن من يقود الحملات الإعلامية والسياسية، هم رئاسة الجمهورية والتيار الوطني والمردة والقوات اللبنانية والبطريركية المارونية والجيش. كل منهم على طريقته ووفق أجندة معينة، يتبادلون الاتهامات وتحميل المسؤوليات، كما هي حال كل شخصية مارونية مرشحة أو طامحة في دور سياسي. وترافق هؤلاء حملات اتهام وتخوين وردود فعل مضادة وبيانات وتصريحات وعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، كأنها حرب الإلغاء يخوضها الجميع ضد الجميع، بلغة تافهة تصل الى حد القرف. في هذا الوقت، يسافر الرئيس سعد الحريري الى الفاتيكان وموسكو، ويزور مصر وفرنسا، ويذهب حزب الله الى مزيد من تجميع الأوراق الإقليمية والمحلية في يده، حتى تحين لحظة الإفراج عن الحكومة وبعدها وضع الانتخابات النيابية (لا الرئاسية) على المحك. لا أحد يحكي عن الانتخابات الرئاسية من الآن سوى القيادات الموارنة. والتجارب الرئاسية دلت على أنّ كلامهم عنها لم يكن دوماً «صحّ».
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