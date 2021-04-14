لبنان

دياب "مش بوارد" عقد جلسة حكومية

Lebanon 24
14-04-2021 | 06:10
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كتبت "نداء الوطن": خطوة رد رئيس الجمهورية مرسوم تعديل الحدود البحرية من دون توقيعه أتت لتحقيق "هدف مزدوج"، فهي إن لم تنفع مع واشنطن، تكون قد نفعت في حشر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في زاوية "تفعيل حكومته"، إمعاناً في تهميش تكليف الرئيس سعد الحريري ووضع ملف التأليف "على الرف".

 

غير أنّ أوساط دياب أكدت لـ"نداء الوطن" أنه لا يزال يعتبر أنّ تفعيل الحكومة "يعقّد الأمور أكثر في البلد"، ولذلك هو "مش بوارد" عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مرسوم توسيع الترسيم البحري "بالاستناد إلى رأي غير ملزم أساساً من هيئة التشريع والاستشارات".

 

المصدر: نداء الوطن
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