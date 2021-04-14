لبنان

في الشمال... رصد شاحنة تهريب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2021 | 06:08
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أفادت مصادر خاصّة لـ"لبنان 24" أن صهريجاً محملاً بمادة المحروقات شوهد مساء أمس الثلاثاء يرافقه جيب من نوع "تويوتا" لون أسود ذات زجاج داكن ولوحة مزوّرة والذي كان بدوره يعمل على تأمين الطريق لهُ والتوقف جانباً لمراقبته.

وبحسب المصدر فأن الشاحنة قد مرّت من بلدة العيون في منطقة الجومة و توجهت على طريق ممنع - تاشع تلاه مرور أكثر من شاحنة وصهريج معدّة للتهريب.

في حين ناشد أهالي البلدة رئيس إتحاد بلديات الجومة "روني الحاج" والأجهزة الأمنية خصوصاً تفعيل دور عناصر شرطة إتحاد بلديات الجومة في البلدة لإقامة حواجز أمنيّة عند مفارق البلدات وبضرورة حماية البلدة من عمليات التهريب المُستمرة التي تشهدها طرقات المنطقة لما فيه من سُمعة البلدة وأهاليها.

هذا أكدّت مصادر أخرى، أن جهات مدنيّة داعمة للتهريب تعمل على قبض مبالغ ماليّة طائلة بدورها تعمل على تسهيل تنقلاتها ليلاً وحمايتها أو إرشادها على بالطرقات المناسبة.

بالمقابل رُصد أيضاً بيك أب عند الساعة الحادية عشرا محملاً بالغالونات الضخمة والمخصَّصة للتهريب والتي توضع داخل الفانات الصغيرة.
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خاص "لبنان 24"

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