عراجي: انخفاض اعداد الوفيات والاصابات مؤشر جيد ولكن..

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لإذاعة "صوت لبنان" الى ان انخفاض اعداد الوفيات والاصابات في الايام الماضية مؤشر جيد شرط

الالتزام بالتدابير الوقائية لأن الاوضاع الاقتصادية والصحية لم تعد تحتمل.

وقال عراجي إن "في شهر رمضان المبارك ستكون هناك تجمّعات كبيرة في الصلوات والافطارات" داعياً اللبنانيين الى عدم التجمّع وحضور افطارات



جماعية لان ذلك سيؤدي الى تفشي الوباء.

وتحدث عن بطء في عمليات التلقيح لاسباب خارجية ناجمة عن الشح في اللقاحات في معظم الدول واعتبر ان تسريع وتيرة التطعيم ضرورية.

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هناك حرب لقاحات في العالم، اجاب عراجي: بالطبع هذه الحرب موجودة وشدد على ان نسبة المضاعفات من جراء عمليات التلقيح قليلة جدّاً ولا توازي فوائد اللقاح، فعلى سبيل المثال، اجرت شركة جونسون آند جونسون تجارب على 6 ملايين وثمانمئة الف شخص، فتعرض ستة منهم فقط لجلطات نادرة وهي قيد البحث حالياً.