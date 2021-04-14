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لبنان
اقفال محتسبية النبطية حتى يوم الاثنين بسبب اصابة موظفين بالوباء
Lebanon 24
14-04-2021
|
09:56
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اصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، قرارا قضى باقفال محتسبية النبطية حتى يوم الاثنين في 19 الحالي، وذلك بسبب اصابة بعض الموظفين بوباء كورونا.
ودعا فقيه المواطنين الى الدفع عبر مكاتب "ليبان بوست".
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