لبنان

موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !

Lebanon 24
14-04-2021 | 10:11
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كتب الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تنشط فوق المناطق المدارية الافريقية سببها نشاط منخفض البحر الاحمر الذي سيغطي ليبيا ومصر والسودان وسوف يؤدي هذا الوضع الى تمدّد الكتل الحارة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من يوم الجمعة فترتفع درجات الحرارة بين فلسطين ولبنان لتتخطى 30 درجة وتصل اقصاها الى 31 في المناطق البقاعية وذلك بين الأحد والثلاثاء .

 

طقس اليوم الأربعاء مشمس قليل الغيوم ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس لتدخل الموجة الحارة لبنان والجوار، يوم الجمعة وتستمر لأربعة ايام.

 

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليومي الأربعاء والخميس؟

على الساحل: 22 درجة  نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 20 نهاراً و 08 ليلا

على الجبال 1200 متر: 17 نهاراً و 08 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 02 ليلا

الرياح: متقلبة بين شمالية غربية وشمالية، سرعتها بين 15 و 30 كم  في الساعة.

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%

 

 

ملاحظة: تعتبر هذه الموجة الحارة التي ستضرب لبنان في نيسان فريدة من نوعها وستتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية بـ 5 درجات مئوية.

 

انها الموجة الحارة الأولى لهذا الموسم، في حين انّ اول كتلة مدارية حارة ضربت المنطقة العام الماضي كانت في 12 ايار.

 

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