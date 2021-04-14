يروّج المخدّرات في بيروت مستأجراً غرفة في أحد فنادق الحمراء.. هكذا أوقف

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة شبكات تجارة المخدّرات وترويجها، من قِبل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، وبعد أن توافرت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بعمليات ترويج في مدينة بيروت إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن، مستأجراً لهذه الغاية غرفة في أحد الفنادق في محلة الحمرا.بتاريخ 1-4-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة والتّأكّد من وجوده في غرفته، داهمته قوّة مشتركة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي والمجموعة الخاصّة حيث تمكّنت من توقيفه.ضُبِِط بحوزته كميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج، على الشّكل التّالي:- /37/ مظروفًا بداخله مادة باز الكوكايين زِنتها /78/غ.-/10/ علب بلاستيكية و/12/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين، زِنتها /93/ غ.- /8/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف، زِنتها /44/غ.- /6/ غرامات من مادّة "كريستال ميث".- /31/ حبة "كبتاغون".أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، بإشراف القضاء المختص.