الحجز على ممتلكات نقيب الصرافين السابق

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور،أصدر قرارا قضى بالحجز على ممتلكات النقيب السابق للصرافين محمود حلاوي، وذلك على خلفية مخالفات لقانون الصيرفة وعمليات مضاربة أدت الى التلاعب بسعر العملة الوطنية.

