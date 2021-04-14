لبنان

قرارٌ "داخلي" للحريري..

Lebanon 24
14-04-2021 | 12:33
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أصدر رئيس "تيار المستقبل" الرئيس المُكلّف سعد الحريري قراراً بتعيين ناصر حمود في عضوية ‏المكتب السياسي، بناءً على المادة 48 من النظام الداخلي.‏
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