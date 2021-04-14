20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هيل بعد لقائه بري: حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة
Lebanon 24
14-04-2021
|
14:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بحضور السفيرة دوروثي شيا.
بعد اللقاء قال هيل: "لقد التقيت للتو رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في الأحداث الجارية، أنا في لبنان اليوم بناءً على طلبِ الوزير بلينكن لمناقشة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤلمة التي تواجه لبنان ولإعادة التأكيد على التزام أميركا بالشعب اللبناني".
واضاف : إن أميركا وشركاءها الدوليين قلقون للغاية ازاء الفشل الحاصل هنا في إطلاق برنامج الإصلاح الحاسم الذي طالما طالب به الشعب اللبناني. لقد قمت بزيارة لبنان في كانون الأول من العام 2019 ومرة أخرى في آب من العام 2020، وسمعت آنذاك إجماعا واسع النطاق بين القادة اللبنانيين حول الحاجة، التي طال انتظارها، إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وحوكمة رشيدة، انما حتى اليوم لم يحرز سوى تقدم ضئيل جدا، وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين اللبنانيين بالإضافة الى الجائحة، من مصاعب اقتصادية واجتماعية إنه تتويج لعقود من سوء الإدارة والفساد وفشل القادة اللبنانيين في وضع مصالح البلاد في المقام الأول ، سيكون لدي المزيد لأقوله عند اختتام اجتماعاتي غداً، ولكن رسالتي خلال اجتماعات اليوم هي بكل بساطة : إن أميركا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، ولكن لا يمكننا أن نفعل شيئا ذا مغزى دون الشريك اللبناني.
وختم: "حان الوقت لكي ندعو القادة اللبنانيين إلى إبداء المرونة الكافية لتشكيل حكومة راغبة وقادرة على الإصلاح الحقيقي والأساسي هذا هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ، كما أنها ليست سوى خطوة أولى وستكون هناك حاجة الى تحقيق تعاون مستدام إذا كنا سنرى اعتماد وتنفيذ إصلاحات شفافة.
كما عرض رئيس المجلس الوضع المالي فالتقى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي غادر من دون الادلاء بتصريح".
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري الامين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة الذي وضع رئيس المجلس بوضع الاتحاد وجدول نشاطاته المستقبلية
على صعيد آخر تلقى رئيس المجلس برقية تهنئة من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
تابع
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
22:31 | 2021-04-13
13/04/2021 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-14
14/04/2021 09:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
18:08 | 2021-04-13
13/04/2021 06:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
10:11 | 2021-04-14
14/04/2021 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
09:00 | 2021-04-14
14/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:12 | 2021-04-14
سرقوا أبواباً ودفاعات نوافذ حديدية في قبّ الياس... قوى الامن كشفت هوياتهم وأوقفتهم
15:44 | 2021-04-14
صاحب مولد: الخوة او القطع (صورة)
15:43 | 2021-04-14
هيل "يؤنّب" المسؤولين اللبنانيين
15:37 | 2021-04-14
القاضي البيطار يسطّر استنابات قضائية ويتابع درس طلبات تخلية السبيل
15:30 | 2021-04-14
لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل
15:29 | 2021-04-14
الحريري عرض مع هيل آخر المستجدات والعلاقات الثنائية
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
14/04/2021 16:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact