لبنان

"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:12
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بعدما عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن فقدان الشابة القاصر نادين نديم الحاج (17 عاماً) من منزل ذويها الكائن في المنصورية، تبين انّ الشابة المفقودة هي إبنة الاعلامية ريتا واكيم الحاج، وأعلنت عن ذلك الاعلامية رابعة الزيات في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" طلبت من الجميع فيها المساعدة في البحث عن الفتاة، وكتبت قائلة: "نادين نديم الحاج  وابنة الزميلة ريتا واكيم الحاج مفقودة ارجوكم اللي بيعرف عنها شي يتصّل على الرقم 04860227 او يتواصل مع قوى الامن الداخلي، ريتويت رجاءً".

 

#نادين_نديم_الحاج وابنة الزميلة #ريتا_واكيم_الحاج مفقودة ارجوكم اللي بيعرف عنها شي يتصّل على الرقم 04860227 او يتواصل مع قوى الامن الداخلي ، ريتويت رجاءً https://t.co/7Pb4aaFJGT

وكان قد صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
 

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
- نادين نديم الحاج (مواليد 2004، لبنانية)

 


التي غادرت بتاريخ 11-04-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة المنصورية / الشارع العام، ولم تعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 860227-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 

 
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