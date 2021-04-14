قانون الشراء العام.. هل من جديد؟

عقدت اللجنة النياية الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الشراء العام في لبنان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ياسين جابر، والنواب: الآن عون، جهاد الصمد، سمير الجسر، فريد البستاني، فيصل الصايغ، محمد الحجار، جورج عقيص، وحضر ممثلون عن الادارات المعنية .



وتابعت اللجنة درس الاقتراح المذكور على ان تعقد جلسة اخرى لمناقشته.