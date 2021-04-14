لبنان

غادة عون أمام القضاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-04-2021 | 13:50
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علم "لبنان ٢٤" أن مجلس القضاء الأعلى، قرر الطلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، إتخاذ الإجراءات بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك ضمن إختصاص كل منهما.
وقد دُعيت القاضية عون للحضور أمام المجلس للإستماع اليها على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي.

لبنان

خاص

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