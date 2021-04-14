جنبلاط عرض الاوضاع العامة مع هيل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا، بحضور النائبين السابقين غازي العريضي ومروان حمادة حيث جرى عرض مختلف الأوضاع العامة والتطورات السياسية. وقد استبقى جنبلاط الحضور الى مائدة الغداء.