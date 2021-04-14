النمور: للتكاتف والتعلم من عبر الماضي

أصدر النمور - رفاق داني شمعون البيان الآتي:



ستة واربعون عاماً مرت على اندلاع الحرب في ١٣ نيسان ١٩٧٥، حين حاول الفلسطينيون اتخاذ لبنان وطناً بديلاً لهم فكانت المؤامرة التي كادت ان تنجح لولا نجاحنا برص الصفوف ومواجهة اخطر ما مر به لبنان -فقرى هُجِرت وعائلات تفرقت-وانتقل لبنان الى ساحات مواجهة انقسمت بين معتدي ومعتدى عليه-فاندفعت المقاومة اللبنانية التي شرفت لبنان واللبنانيين وسقط الاف الشهداء ذودا" عن وطن كاد يختفي- فتحية لارواح شهدائنا الابرار الذين سقطو على مختلف الجبهات ليبقى لبنان الوطن والرسالة لأهله.

واليوم رغم سكوت المدفع ما يزال اللبنانيون يعيشون المؤامرة عليهم وعلى وطنهم من خلال أزمة مالية ونقدية حادة أفقدت اللبنانيين جنى عمرهم ومدخراتهم وجعلتهم في مهب الجوع والعوز، وبظل الغلاء الفاحش وجشع التجار وفقدان الدواء والخدمات وبات الانهيار الشامل يهدد وجودهم وكرامتهم ولا من مشروع انقاذي يواجه هذا الانهيار.



ازاء هذا الوضع المأساوي المهين لا بد من يقظة ضمير تعيد النهوض بالوطن والمواطن وتنقذ ما تبقى من مقومات.

ان النمور يدعون جميع شرفاء الوطن الى التكاتف والتعلم من عبر الماضي والاتعاظ من تاريخ رجالات لبنان الكبار وعلى رأسهم الجبهة اللبنانية بقيادة فخامة الرئيس كميل نمر شمعون ورص الصفوف والمسارعة الى حوار وطني جامع وجريء يشمل مختلف مكونات المجتمع اللبناني للتفاهم على مستقبل الوطن ويوفر الأمن ويحقق السلام ومقومات العيش للشعب اللبناني ويكرس الضمانات لمختلف ابنائه.

واننا ندعو الى سلام وحوار الرجال الشجعان، يرسي صيغة جديدة تحمي لبنان وتحمي العيش الحر الكريم فيه وتعيد لبنان كوطن فاعل قوي بمؤسساته على رأسها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقضاء حازم ومؤسسات رقابية فاعلة تعزز الثقة بلبنان وتكرس دوره التاريخي الفاعل وحضوره في المجتمع الدولي.