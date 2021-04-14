لبنان

القاضي البيطار يسطّر استنابات قضائية ويتابع درس طلبات تخلية السبيل

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:37
A-
A+
Doc-P-812853-637540117788844113.jpg
Doc-P-812853-637540117788844113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتابع المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، تحقيقاته في الملف من خلال العمل على تسطير إستنابات قضائية داخلية وأخرى خارجية تتصل بالتحقيقات الى دول عدة معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمسار شحنة الأمونيوم، التي وصلت الى المرفأ، ومن هذه الدول جورجيا الموزنبيك، اليونان، قبرص وتركيا.

كما ينتظر المحقق العدلي تقرير الخبراء الفرنسيين الذين أجروا كشفاً ميدانياً للمرفأ وعاينوا الأضرار ورفعوا العينات.

وفي السياق نفسه، يتابع القاضي البيطار درس طلبات تخلية السبيل التي تقدم بها وكلاء الموقوفين في الملف للبت فيها.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:03 | 2021-04-14
18:58 | 2021-04-14
18:45 | 2021-04-14
18:29 | 2021-04-14
18:12 | 2021-04-14
18:10 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website