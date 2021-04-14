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لبنان
هيل "يؤنّب" المسؤولين اللبنانيين
Lebanon 24
14-04-2021
|
15:43
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قالت وكالة "رويترز" إن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، أنّب زعماء لبنان الأربعاء، لفشلهم في إنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تعالج الأزمة الاقتصادية القائمة.
وجدد هيل، بعد محادثات في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعوات واشنطن وحلفائها للسياسيين اللبنانيين لمعالجة "الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة".
وقال هيل للصحفيين "إنه تراكم عقود من سوء الإدارة والفساد وفشل الزعماء اللبنانيين في تغليب مصلحة البلد"، مضيفا أن "أميركا والمجتمع الدولي مستعدان للمساعدة، لكن لا يمكننا فعل شيء مؤثر دون شريك لبناني".
والتقى هيل برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقال إنه يتعين على السياسيين اللبنانيين إبداء المرونة المطلوبة لتشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاح حقيقي.
وأضاف "هذا هو المسار الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهذه مجرد خطوة أولى".
ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأميركي رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويواجه لبنان انهيارا ماليا حيث فقدت عُملته ما يصل إلى 90 بالمئة من قيمتها. ومما فاقم من المعاناة الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في آب وجائحة كورونا.
لكن الأحزاب السياسية المتنازعة فشلت في حل خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة تحل محل الحكومة التي استقالت بعد انفجار المرفأ في العام الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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