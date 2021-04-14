صاحب مولد: الخوة او القطع (صورة)

وكأن لا يكفي هذا المواطن ما يتكبده من جرّاء الغلاء الفاحش وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة في المتاجر ، وإرتفاع فاتورة المولد بشكل جنوني ، إلى هنا الأمر طبيعي في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار ، ولكن عندما يصل الأمر ببعض الوحوش الكاسرة الى سرقة المواطن علناً وإبتزازه وتهديده بقطع الإشتراك إن لم يدفع الخوّة التي يفرضها تحت عنوان " بدل سرفيس وصيانة " وهي عشرين ألف ليرة لبنانية ، مضافة على الفاتورة ولكن بورقة جانبية وليس على الإيصال الرسمي لكي لا يقع في المحظور ولكي لا يظهر على الإيصال أنه يقوم بسرقة المواطنين .

هذا الإشتراك الكهربائي ليس بمبهم أو مخفي هو في منطقة البوشرية وإسمه Cable Net Amanos ويُعرف بإشتراك خباز ، ولتتفضّل وزارة الإقتصاد وتسارع لرحمة المواطن في بداية هذا الشهر الفضيل .