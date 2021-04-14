كورونا تغلق دائرة تنفيذ بعبدا

سيتم إغلاق دائرة تنفيذ بعبدا لمدة ثلاثة أيام، ابدأ من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/٤/١٤ بسبب إصابة أحد المساعدين القضائيين العاملين في هذه الدائرة بفيروس كورون