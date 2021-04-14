لبنان

طائرة جديدة في مطار بيروت (صور)

Lebanon 24
14-04-2021 | 16:50
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استقبل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت، الطائرة الثامنة من طراز 321 نيو ME8، التي وصلت بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، رئيس العمليات الجوية في الشركة الكابتن أحمد منصور ورئيس المضيفين والمضيفات النقيب روبير فغالي.

وامل الحوت "ان تحمل الطائرة الجديدة كل الخير"، متوجها بالتحية الى "الفريق الذي قاد الطائرة الجديدة والذين قاموا بعمل جميل بقيادة المهندس ياسين صباغ، وعلى امل الإتيان بطائرة أخرى جديدة".

 

 


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