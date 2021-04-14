هكذا ودّع ابوسليم رفاقه مكرم حنوش ورينيه الديك​

في يوم وداع المخرج مكرم حنوش والممثلة رينيه الديك، اتصل "لبنان 24" بالممثل القدير صلاح تيزاني "ابو سليم"، الذي رأى ان "الكبار يرحلون سريعا يوما بعد يوم، فهذه السنة اتت صعبة جدا على الجسم الفني اللبناني، اذ سرقت من بيننا اسماء كبيرة من عالم الدراما والغناء والتلحين، ابرزها الموسيقار الياس الرحباني،

واليوم، للأسف نودع صديقين عزيزين، قدّما كل الحب والاخلاص للشاشات والمسرح والاذاعة ، فرينيه الديك، القديرة والجميلة والمتفانية بعملها حتى الرمق الكبير، لم تأخذ نصيبها من الاهتمام في الوسط الانتاجي والدرامي"،

ويضيف ابو سليم "تعرفت على رينيه الديك في بعلبك، حيث كانت مليئة بالحياة والنشاط والحركة، وجمعتني معها عدة اعمال مسرحية، رينيه كانت مستعدة ان تقدم اي شيئ من اجل فنها، كانت مجبولة بالتمثيل، لكنها للأسف لم تقدر من القيميين على المهنة ومن الدولة بطبيعة الاحوال".

وعن المخرج مكرم حنوش يقول ابو سليم "انه الصديق الصدوق، انه العالم لا بل المبدع لا بل ابرز الشخصيات المثقفة في مجال المسرح والفنون بشكل عام، جمعني به تلفزيون الجديد، مخرجا ومن ثم اداريا، فانتج واخرج لي عدة اعمال ابرزها: مسامير ومزرعة الفرح واضحك مع التلفزيون وابو سليم 2000"،

ويقول ابو سليم، "كنت اتمنى لو ان مكرم اقدم على خطوة الزواج، اذ اني نصحته لاكثر من مرة، لكنه كان دائما يجيب واضعا امام عينيه العائق الاقتصادي والمعيشي، لاسيما اننا في بلد لا يقدّر الفنان".