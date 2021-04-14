وهبه: لا دفع أميركيا لأوروبا من أجل فرض عقوبات

أكد وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل ان لبنان ما يزال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة .



وقال وهبه اثناء لقاء اجراه مع عدد من الصحافيين ان لبنان بالنسبة للسفير هيل بلد يعرفه تماما وتربطنا علاقة معه منذ ان كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان،كما تربطني به شخصيا علاقة تعاون يوم كان سفيرا لبلاده في لبنان وكنت رئيس دائرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ولا ازال اعتبره صديقا للبنان ولنا.



واضاف وهبه: بحكم موقعه، لديه اطلاع على اوضاع لبنان والشرق الاوسط من وجهة نظر الادارة الاميركية وقد استمعنا الى مقاربة الادارة الاميركية للملفات الدولية والاقليمية ومدى اختلافها بين ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن والتي تبدو اقرب الى مفهومنا لحل منطقة الشرق الاوسط اذ ان ادارة الرئيس بايدن تعود بالنسبة للقضية الفلسطينية الى حل الدولتين والتي كان تمسك بها العرب في قمة بيروت ولم يعد هناك كلام عن صفقة القرن والحلول المفروضة فرضا، وعادت الولايات المتحدة لتلعب دورها في المنظمات الدولية. كما عادت لتمويل وكالة الاونروا والى طاولة المفاوضات في جنيف بهدف العودة الى الاتفاق النووي مع ايران وتفعيله، ما يدل الى ان الادارة الاميركية الحالية لديها قراءة مختلفة عن ادارة الرئيس ترامب .ونفى ان يكون هيل قد حمل اليه اثناء لقاءهما اي رسالة سياسية. وقال وهبه: مقابلته مع فخافة الرئيس غدا ومع رئيسي مجلس النواب والحكومة تعطي صورة لما يمكن ان يقوله عند الرؤساء، والمقاربة ان لبنان لا يزال من اهتمامات الولايات المتحدة ولا يزال الاستقرار في لبنان من اهدافها ورحب المسؤول الاميركي الرفيع بدعم الجيش اللبناني الذي شددت انا عليه وكان مرحبا قائلا نعتبر الجيش اللبناني جيشا صديقا ولنا ثقة بكفاءاته وانجازاته. كما شدد على استمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل توفيرا للاستقرار في الجنوب وتنفيذ القرار 1701 وطبعا تأليف حكومة لبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ووضع البرنامج الاقتصادي على سكة التعافي .

وبشأن التفاوض مع الاسرائليين على ترسيم الحدود البحرية، اشار وهبه الى ان هيل سيتحدث في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة لان موضوع المفاوضات مع العدو الاسرائيلي وضع في عهدة فخامة الرئيس حين ترك الرئيس بري الاطار بين يدي فخامة الرئيس، وكشف انه لفت انتباه هيل الى "ان اكثر شخص يمكن ان يعطيك تصورا حول ما آلت اليه المفاوضات هو الرئيس عون".

وعن دور وزارة الخارجية في المفاوضات قال وهبه: نحن من الاساس لا نشارك بالتفاوض مع العدو الاسرائيلي لان لا مقاربة بيننا لا سياسية ولا ديبلوماسية، وهيل يعتقد انه من الافضل العودة للمفاوضات من حيث توقفت اليوم، هو لم يسم اي خطوط.



وردا على سؤال حول ما اذا كان قد سوق لخط هوف، قال وهبه انه حل وسطي اقترحته الادارة الاميركية في العام 2012 ولم نقبل به. وقلنا آنذاك ان خطنا 23... اليوم خبراء الجيش يقولون بوجوب اعتماد الخط29.



سئل: هل لمستم من السفير هيل حماسا لعودة المفاوضات من جديد؟



اجاب: ابلغته ان لبنان يتمنى ويدعو الولايات المتحدة للاستمرار بلعب دور الوسيط و بتفعيل والاستمرار والصلابة بالموقف.



وعما اذا كانت خطوة الرئيس عون بعدم توقيع المرسوم واحالته الى رئاسة مجلس الوزراء هي عمليا تطيير للمرسوم لان الرئيس دياب مصر على عدم عقد جلسة، اجاب وهبة : هناك موقف قانوني دستوري منصوص عليه في المرسوم، ولا يستطيع رئيس الجمهورية ان يتجاوز ماهو وارد في نصوص المرسوم. فهل اذا طعن في المرسوم وابطل نكون حققنا نتيجة ؟



تابع: اؤكد ان موقفي كوزير للخارجية منذ البداية كان مع تعديل الخط 23 الى الخط 29 وما زلت مصرا عليه. اما كيف يتم هذا التعديل فلا قدرات دستورية لدي لاقول كيف، لكني خاطبت وزارة العدل ووجهت الى هيئة التشريع والاستشارات الاسئلة القانونية .

اذا كان الموقف الصادر عن رئاسة الجمهورية هو هدية لهيل قبل وصوله لتهدئة الاميركيين ؟



لا اتصور فخامة الرئيس يقدم هدايا من مصالح الوطن على العكس تماما. لا شخصه ولا موقعه الدستوري يسمح له بتقديم الهدايا لاي كان من حقوق وطنية وهذا اؤكده .



وعما اذا تم البحث في الموضوع الحكومي ؟



اجاب : لا يود الدخول ابدا في نقاش له علاقة بشكل الحكومة او بالاوضاع الداخلية. ولم يدخل معي بنقاش كوني لست الشخص المكلف بالبحث معه في موضوع الحكومة. هذا الموضوع يُبحث مع فخامة الرئيس ومع الرئيس المكلف.



لكن كل السفراء الجهات الاجنبية يقولون لنا قبل تأليف الحكومة لا تنتظروا مساعدات ولا دعم للاقتصاد.















وردا على سؤال نفى وهبه وجود اي دفع اميركي لاوروبا لفرض عقوبات. وتابع: تحدثنا عن تفسير الولايات المتحدة لعقوبات قانون قيصر المفروض على الجمهورية العربية السورية، وبمجرد اثارة قضية تتعلق ان لبنان لا يجوز ان يتحمل نتائج عقوبات لا ذنب له فيها، قال السفير هيل:" نحن نفهم ان لبنان لا عقوبات مفروضة عليه بالنسبة لقانون قيصر وان المواد الغذائية والصناعية التي تعبر الاراضي السورية لا تخضع للعقوبات."







واضاف وهبه: ان المواد الغذائية التي يمكن ان يشتريها لبنان او يستوردها نستطيع ان الرجوع الى السلطات الاميركية اذا كانت خاضعة للعقوبات



كما نفى وهبه ان تكون الولايات المتحدة الاميركية هي من عرقلت اتفاق استيراد النفط الخام من العراق. ولفت الى



ان الحكومة العراقية قدمت للبنان هذا الدعم وسيتحدد موعد جديد وهذا يعود للسلطات العراقية. واعتبر ان تأجيل الموعد لا يعني انه ابطل او الغي.

دور وزارة الخارجية بالنسبة لمشكلة الحدود الشمالية مع سوريا ؟



من العام 2011 لبنان هو من رسم حدوده البحرية بقرار ذاتي منه واودعها للامم المتحدة، فيما سوريا لم تُرسم حدودها البحرية. وعندما بدأ لبنان بتلزيم البلوكات اودعت سوريا اعتراضها على الحدود اللبنانية السورية البحرية مسجلة اعتراضها طالما انه لم يحصل تفاوض لترسيم الحدود بين لبنان و سوريا وذلك في العام 2014. وفي العام 2017 ابلغونا ذلك واكدنا لهم ان حدودنا التي رسمناها اودعناها في الامم المتحدة الا اننا جاهزون للتفاوض مع السلطات السورية من دولة الى دولة بحكم العلاقة الاخوية والجيرة والصداقة ويتم ترسيم الحدود وفق القانون الدولي .



وكشف انه في شهر ايار من العام 2019 ارسلت السفارة السورية طلبا الى وزارة الخارجية اللبنانية تسأل فيه عما اذا كان لبنان يقبل بتأليف لجنة للتفاوض على ترسيم الحدود وأجبنا بالقبول والترحيب في نفس اليوم ولم يرد اي رد الى ان سمعنا في الاعلام وانا اشكر المحطات الاعلامية التي زودتني بالاتفاقية التي تمت بين الحكومة السورية والشركة الروسية وقد اطلع عليها مركز الاستشارات لدينا ولا تتضمن اي شيء يعارض القانون اللبناني باستثناء ان لا تطال المنطقة التي ستنقب فيها المياه اللبنانية اذن علينا ان نفاوض السلطات السورية على ترسيم الحدود البحرية يوم امس سلمت السفير السوري نفس المذكرة التي اكدت فيها على موقفنا عام 2011 و 2017 وعدت واكدت على جوابنا في العام 2019 وتمنيت عليه ان يتم تأليف وفد للتفاوض بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود. ونحن بانتظار رد الحكومة السورية وعلينا ان نفهم ان



مقاربة التفاوض بين لبنان والدولة السورية هي على اساس العلاقة الاخوية ووفق احكام القانون والتفاوض المباشر بينما مع العدو الاسرائيلي يتم التفاوض بطريقة غير مباشرة وعبر الوسيط الاميركي ولكن وفق القانون الدولي.



وعن الاجتماع مع الجانب السوري،



قال : اليوم امامنا ملف الحدود البحرية وسنُركز عليه ولكن يبقى لدينا ملفات اخرى.



يذكر ان لجنة انشأت في العام 2009 لترسيم الحدود البرية ولا شيء يمنع من اعادة تفعيلها او تأليف لجان لكن اليوم الحدود البحرية اللبنانية السورية هي التي استجدت وتستوجب البحث لترسيمها بدءا من نقطة مصب النهر الكبير الجنوبي وحدودنا البرية مع سوريا مرسومة في عكار والنهر الكبير الجنوبي هو الحد الفاصل .

[ وعما اذا كان البحث مع دايفيد هيل تطرق الى وضع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) اكد تمسك الولايات المتحدة ولبنان الالتزام باليونيفيل وتفعيلها والالتزام بالقرار 1701 وانا تمنيت عليه استمرار التعاون العسكري بين الجيش اللبناني واليونيفيل لان وجود الجيش اللبناني الى جانب اليونيفيل ضروري جدا لانه من صلب مهام اليونيفيل مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته على الاراضي اللبنانية، السلطة للسيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية انا قلت له ذلك وهو اكد انهم مع الاستقرار في الجنوب ومع استقرار اليونيفيل والقيام بمهامها مؤكدا الحرص على استقرار لبنان.







وعن الرسالة البارزة التي حملها هيل اليوم قال وهبه: هو ديبلوماسي محترف ويمكننا القول انه اوضح لي مقاربة الادارة الاميركية الجديدة لوضع لبنان وللاوضاع في الشرق الاوسط تحدثنا عن المفاوضات الاميركية الايرانية وعن التوتر بين روسيا واوكرانيا كما تحدثنا عن العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة وعن حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والعربي الاسرائيلي هناك مقاربة اميركية جديدة بعد تغيير ادارة الرئيس ترامب ونحن اصبحنا اقرب لفهم ادارة الرئيس بايدن وهذا لا يزعجنا ابدا ان نتمكن من مواكبة الافكار السياسية لادارة بايدن بما يحقق مصلحتنا.







وعما اذا كان لمس اي انفراج في الاوضاع الداخلية من خلال لقاءاته الديبلوماسية ؟



قال وهبه: انا لا ارى ان التواصل الديبلوماسي مع دول الخارج يساعد على الانفراج في الداخل هو يعطيني وجهة نظر الدول التي استمع اليها ولكن لا استطيع القول انها تساعد في الانفراج الداخلي الشعب اللبناني كله مع تأليف حكومة والغرب كله يقول لي ذلك



المقاربة الديبلوماسية لا تساعد على حل المشكلة ، الحل بيدنا في الداخل واذا وضعنا يدنا على الحل لن يتمكن الخارج من منعنا اي انه لا يستطيع منع السياسيين في لبنان من تأليف حكومة حتى لو كان غير راض ،البعض يأخذ رأي الخارج قبل الاقدام على عمل وطني عليه القيام به .



يجب ان يكون لدينا شجاعة الحوار داخل لبنان والوصول الى الحل الوطني الذي يجب علينا أخذه.



من جهة ثانية اكد الوزير وهبه ان لا تعيينات ديبلوماسية طالما لم تُشكل الحكومة.



اشارة الى ان الوزير وهبه يغادر غدا الى اليونان للمشاركة في الاجتماع الثلاثي السنوي مع نظيريه اليوناني والقبرصي للبحث في مواضيع مشتركة منها الامن والاستقرار في شرق البحر الابيض المتوسط والتعاون بين الدول الثلاث في مجال تبادل المعلومات الامنية ومراقبة المهاجرين ،الى جانب المواضيع الاقتصادية