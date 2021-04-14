لبنان

عثمان عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال الشرطة المجتمعية

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:12
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم، رئيس الحوكمة والأمن والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني لدى الاتحاد الأوروبي رين نيلاند Rein Niland، على رأس وفد، ضم السادة: Lidia Fuczek، Joakin Plasenzia Garcia، Consuelo Navarro Susino، وThomas Valetas، في زيارة جرى في خلالها عرض لسبل تعزيز التعاون في مجال الشرطة المجتمعية.

وقدم الوفد للواء عثمان درعا تذكارية، عربون محبة وتقدير.
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