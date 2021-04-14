لبنان

مرتضى: عكار حاضرة دائما في تطلعاتنا

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:58
A-
A+
Doc-P-812923-637540236960804598.jpg
Doc-P-812923-637540236960804598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال استقباله وفد رابطة مخاتير الجومة في عكار ومدير جمعية "ارشاد" في شمال لبنان علي الحاج، أن "عكار حاضرة دائما في وجداننا وتطلعاتنا، والمشاريع الزراعية المقبلة ستثبت ذلك". وعرض مع الوفد متطلبات القرى العكارية الزراعية والإنمائية.

واكد مرتضى للحاضرين ان "الإهتمام بشؤون عكار واجب اخلاقي تجاه ما عانته من حرمان مزمن، اضافة الى ما تشكله الى جانب بعلبك الهرمل من قاعدة زراعية وطنية يعول عليها لتحويل القطاع الزراعي الى قطاع منتج".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:07 | 2021-04-14
20:59 | 2021-04-14
20:55 | 2021-04-14
20:09 | 2021-04-14
19:59 | 2021-04-14
19:27 | 2021-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website