لبنان

مبادرة رمضانيّة في مشتى حسن في عكار

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:10
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بمبادرة إنسانيّة رمضانيّة يقوم فريق من شبان بلدة مشتى حسن في عكّار بتوزيع أكثر من ٧٠ حصّة غذائيّة للعائلات الأكثر فقراً في البلدة والمكوّنة من مأكولات مجهزة للإفطار وخبز وخُضار وكميّة من اللحم الطازج بإشراف السيد "ربيع الدندشي".

وأطلق الشبان هذه الحملة في ظلّ الوضع الإقتصادي الذي يمرّ به البلاد و إكراماً لشهر رمضان المبارك.
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