لبنان

الجيش فجر قنبلة عنقودية من مخلفات العدو في خراج ميمس

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:17
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 فجر فريق مختص من الجيش عصر اليوم، في خراج بلدة ميمس، قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الاسرائيلي، عثر عليها في احدى الحقول.
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الجيش

قنبلة

ميميس

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